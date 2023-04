IJsvogel en grote gele kwik zoeken naar water en voedsel

Otter doodgere­den in de buurt van Lattrop: ‘Wie hem heeft meegenomen en waarom, ik heb geen enkel idee’

Hij had hem geraakt voor hij er erg in had. Kevin Arens uit Lattrop wist gisteravond aanvankelijk niet wat hem overkwam. En zeker niet dat hij een otter had doodgereden toen hij op de Ottershagenweg reed bij het Omleidingskanaal richting Lattrop. ,,Ik zag in een flits een beest de weg oversteken en toen hoorde ik een doffe tik”, draait de inwoner van Lattrop de film een dag later terug.