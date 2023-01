Jan Nijhuis uit Mander had de lach aan zijn kont hangen, zijn anekdotes, verhalen en spreuken bleven je bij

indebuurt Raven Hengel­sport in Almelo is plotseling gesloten: dit is er aan de hand

Ga je graag vissen? Dan kun je voor hengels, aas en accessoires onder meer terecht bij Raven Hengelsport op de Woonboulevard Almelo. Beter gezegd: je kón daar terecht, want de winkel is plotseling gesloten. Het is de vraag of en wanneer de winkel weer open gaat.

9 januari