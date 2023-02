Karin uit Albergen stak alle zieken een helpende hand toe, zelfs nog toen haar eigen ‘vijand’ terugkeerde

Indrukwek­ken­de actie op St. Alphonus­school in Mariaparo­chie: meer dan 10.000 euro opgehaald voor slachtof­fers aardbevin­gen in Turkije en Syrië

Kinderen en docenten van de de St. Alphonsusschool in Mariaparochie kunnen in de voorjaarsvakantie met trots terugkijken op de actie die zij hebben ondernomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië: er is meer dan 10.000 euro opgehaald.