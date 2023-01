Manderveense truckbestuurder Gert Huzink uitgeschakeld voor Dakar-klassement; val Bornse motorrijdster Mirjam Pol

Al in de tweede etappe van de Dakar Rally zat een topnotering in het klassement er niet meer in voor Gert Huzink. De truckbestuurder uit Manderveen van het Riwald Dakar Team is uit de wedstrijd vanwege een kapotte turbo. Ook motorrijdster Mirjam Pol had een zware dag, de Bornse kwam lelijk ten val.

De mechanische problemen in de truck van het Riwald Dakar Team bleken niet te repareren. „We gaan nu voor de dagsuccessen en proberen iedere dag voorin mee te doen”, gaf Gert Huzink de nieuwe doelen met de hybride Renault-truck aan.

Dakar 2023 begon nog wel met een goede proloog voor de Mandervener, maar het geluk was van korte duur. In de eerste etappe liep Huzink al veel kostbare minuten op, nadat hij vast was komen te zitten in een zogeheten duinpan. Daardoor liep hij al flink wat achterstand op in het klassement. De turbo-pech deed een topnotering de nek om.

Het onderdeel werd vervangen, maar ook de reserve ging stuk. „Dat had al drie uur geduurd. We wisten toen dat we niet meer op tijd zouden kunnen zijn en dat we nog 300 kilometer in het donker hoe dan ook niet gingen halen.” Huzink besloot de truck uit de proef te sturen, einde oefening. „Het is nu wel een beetje gezakt, maar het was een emotionele dag”, gaf hij aan bij terugkomst in het bviak. „We moeten het nu maar hebben van de dagsuccessen en proberen iedere dag voorin te rijden. We kunnen daarvoor wel een beetje meer risico nemen en dan zien we wel waar we uitkomen.”

‘Ik vloog er af’

Ook Mirjam Pol beleefde geen gelukkige dag in de Dakar Rally. De Bornse motorrijdster kwam hard te val, zo’n 100 kilometer voor de finish op een pad vol stenen. „Het was echt in een oogwenk. Ik had een behoorlijke snelheid, het ging zo snel en onverwachts, mijn motor gleed onder mij weg en ik vloog er af. Mijn airbag-vest ging af en ik ben eerst even blijven liggen. Ik had wel snel in de gaten dat ik niets had gebroken maar voelde direct overal de pijn. Van mijn linkerschouder, via mijn rechterknie naar mijn linker teen, ik voel dat alles beurs is”, reageerde Pol na afloop.

Het is afwachten hoe haar lichamelijk reageert in de derde etappe.