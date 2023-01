Omstreden asielhotel in Albergen staat al maanden leeg en niemand weet wanneer de 150 vluchtelingen komen

Albergen was in 2022 ineens landelijk nieuws, want tegen de wens van de gemeente in zou er toch een azc komen. Het plan was reeds in kannen en kruiken: het landhotel ’t Elshuys was aan het COA verkocht voor de opvang van vluchtelingen. Het leidde tot massale protesten uit de omgeving. Eind augustus werd er zelfs brand gesticht, waarbij een deel van de gevel beschadigde.

Omdat de opvang van vluchtelingen in Ter Apel uit de hand liep, waardoor honderden mensen dagenlang in de buitenlucht overnachtten, moest er volgens staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid extra opvang komen. Onder meer in Albergen. De protesten in Albergen brachten Van der Burg niet op andere gedachten. De druk op opvanglocaties was enorm, de behoefte aan meer bedden daarom groot. Maar nu, bijna een half jaar later is er in het Albergse hotel nog geen vluchteling te bekennen. Hoe kan dat?