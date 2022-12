Op het nippertje is het gelukt: de kerk in Fleringen is teruggekocht door het dorp

Ton Schulten uit Ootmarsum na bij­na-dooderva­ring: ‘De toekomst is boven, dat heb ik zelf gezien’

OOTMARSUM - Geluk is een thema dat Ton Schulten op het lijf is geschreven. De 84-jarige kunstschilder uit Ootmarsum ervaart elke dag puur geluk als hij aan het schilderen is. In z’n atelier werkt hij in deze donkere dagen voor kerst vol overgave aan een kerstdoek en vertelt over zijn bijna-doodervaring.

26 december