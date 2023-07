Opnieuw demonstratie bij asielhotel in Albergen

Bericht uit Billerbeck Waar zijn bij Heracles de scheenbe­scher­mers gebleven?

De vonken vliegen er nog net niet vanaf. Maar dat er heel scherp getraind wordt in Billerbeck, is overduidelijk te zien. Ook is duidelijk te zien dat geen enkele speler van Heracles scheenbeschermers draagt. Is dat nou wel zo verstandig?