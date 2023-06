Paardensport elitair? Bij CSI Twente denken ze ook aan de minima: ‘Entreeprijs fors verlaagd’

Overijssel houdt optie om Hammerf­lier af te bouwen open, maar: ‘Twente heeft dan onvoldoen­de drinkwater’

Overijssel houdt de optie open om waterwinning in het Hammerflier af te bouwen, in plaats van op te hogen. Dat naar aanleiding van mogelijk 25 schadegevallen door het oppompen van water bij Den Ham. Voor inwoners van Twente zou het afbouwen van die waterwinning een groot probleem zijn. „De drinkwatervoorziening in de regio komt dan in gevaar”, stelt Vitens.