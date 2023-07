Zo kwam politie in Oldenzaal grote vondst e-bikes op het spoor: ‘Mooi resultaat’

De politie in Oldenzaal is de grote vondst gestolen e-bikes op het spoor gekomen dankzij een lokfiets. De fiets met een GPS-volgsysteem leidde agenten rechtstreek naar het adres van een 49-jarige man. De Oldenzaler bleek thuis een ‘verzameling’ van 22 elektrische fietsen te hebben. Hij is aangehouden.