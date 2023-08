Dit is de eerste gemeente in Twente die op grote schaal plekken voor woonwagens aanwijst

Twenterand is eruit: de gemeente komt met vier ‘geschikte locaties’ voor woonwagens. Het houdt in dat in iedere kern mogelijkheden voor woonwagenbewoners komen om zich hier te vestigen. In totaal gaat het om minstens 25 nieuwe plaatsen. In Vroomshoop komt, als Twenterand de handen op elkaar krijgt voor de plannen, veruit het grootste kamp. Vaststaat dat er ‘grote behoefte’ aan is.