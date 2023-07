Regenbuien, maar soms ook zon in Tubbergen vandaag

Visie op bedrijven­ter­rei­nen: actie vereist om te voorkomen dat bedrijven Tubbergen verlaten

Ondernemers in Tubbergen klagen steen en been: we willen een plek om te bouwen of uit te breiden, maar dat kan nog amper binnen de gemeentegrenzen. Het goede nieuws, de gemeenteraad heeft begrip voor de hoge nood en wil dat Tubbergen samen met ondernemers aan oplossingen gaat werken.