‘Rotziekte’ beheerst het leven van Simon, maar: ‘Ik ben niet bang voor de dood’

Een nieuwe pandemie, zo noemt hij Parkinson. En volgens Simon de Grave is er nog veel te weinig bekend over de ‘rotziekte’ die ruim 60.000 Nederlanders treft. Informatie en ervaring delen is dan ook zijn missie. ‘Parkinson is allang geen ziekte meer voor oude mannetjes.’