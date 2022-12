SV Vasse legt Giethoorn vast

Actie Glazen kantine voor nieuw clubgebouw Vroomshoop­se Boys staat op punt van beginnen

VROOMSHOOP - De spanning stijgt voor de organisatoren van de glazen kantine van Vroomshoopse Boys. De wordt gehouden vanaf dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december aanstaande. Het jeugdhonk in de kantine ‘t Flierhuus op het sportcomplex De Bosrand aan de Flierdijk in Vroomshoop is al omgetoverd in een eigentijdse studioruimte.

25 december