Temperatuur stijgt in Tubbergen

De paden op, de lanen in. Mooi weer en goede moed bij start Avondvier­daag­se Almelo

Honderden wandelaars verzamelden zich maandagavond voor vijf, tien of vijftien kilometer wandelen. Daaronder heel veel kinderen. In een lang lint trokken ze om kwart over zes de groene rand van Almelo in. En daarmee is de Almelose Avondvierdaagse begonnen. „Ik doe al zeker voor de veertiende keer mee.”