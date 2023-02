Tóch een extraatje: medewerkers sociale werkvoorziening in Tubbergen en Dinkelland krijgen alsnog kerstbonus

Tubbergen ziet voordelen Vloed­beltver­bin­ding voor bereikbaar­heid, maar wil daarvoor wel iets terug

De aanleg van de zogeheten Vloedbeltverbinding is nadelig voor de verkeersveiligheid in Albergen. Met name zou de druk op de kruising op de Van Koersveldweg voor problemen kunnen zorgen. Daarom dient de gemeente Tubbergen een bezwaar in bij de provincie Overijssel, waar een beslissing wordt genomen over de Vloedbeltverbinding.