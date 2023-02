Toekomstige Brink in Mariaparochie is geen plein, maar een straat

Wat is eigenlijk een technisch beroep? Dat ontdekken kinderen bij Techniek Tastbaar op het Alma college

Hoe weet je wat een technisch beroep is, als je er in je omgeving nooit over hebt gehoord? Daarvoor is vrijdag het evenement Techniek Tastbaar. De hele dag presenteren Almelose bedrijven zich in de vmbo-locatie op het Sportpark aan Sluiskade Noordzijde. Het is voor kinderen van 10 tot 16 jaar, maar volwassenen die wat op willen steken, mogen ook gewoon binnen lopen.