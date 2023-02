Tubbergen overwoog zelf ‘asielhotel’ te kopen, bijna twee maanden voordat COA dat deed

Plan Twenterand en Dinkelland afgescho­ten: Twentse windmolens op zee is ‘kansloze missie’

Het zou een mooie oplossing zijn om windmolens in de regio te voorkomen, dachten Twentse bestuurders: zet ze op zee om zo de regionale energiedoelen te halen. Maar het idee blijkt kansloos, nog voordat een regionaal onderzoek is begonnen. De reden? Voor die windmolens is op zee helemaal geen ruimte. „Een telefoontje naar het ministerie was genoeg geweest om dat te weten.”