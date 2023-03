Tubbergen probeert onnodige medische keuringen bij verlengen invalidenparkeerkaart te voorkomen

Leo Stamsnieder van het CDA vroeg recent aandacht voor de procedures bij het verlengen van de gehandicaptenparkeerkaart. Ook al is iemand overduidelijk blijvend invalide, dan nog moet de persoon in kwestie zich laten herkeuren. Pas daarna wordt over het verlengen van de kaart beslist.

Kan dat nou niet anders, vroeg Stamsnieder aan wethouder Hilde Berning. De voorzitter van het Gehandicapten Platform Tubbergen werd daar eerder op aangesproken door Wendy Roelofs uit Geesteren, die haar ervaringen deelde met het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart.

Overal in EU geldig

Het antwoord is vooralsnog: nee, dat kan niet. De gemeente voert bij het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart Europese regels uit. De kaart is dan ook geldig in alle landen van de EU. Dit betekent dat het niet mogelijk is om er lokaal beleid op te voeren.

Wel gaat Tubbergen op aandrang van Stamsnieder de bestaande situatie aankaarten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Medische keuring verplicht

Bij een eerste aanvraag is een medische keuring verplicht, ongeacht de beperkingen. Een gehandicaptenparkeerkaart wordt niet afgegeven, voordat er een medisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een arts van een onafhankelijk adviesbureau.

Tubbergen stelt dat bij een verlenging van de gehandicaptenkaart een nieuwe medische keuring achterwege kan blijven, als bij het college bekend is dat de aanvrager nog steeds voldoet aan de criteria voor het verkrijgen van zo’n kaart. Ook wanneer de instantie die de keuringen uitvoert van mening is dat de aanvrager aan de criteria voldoet, is een herkeuring niet nodig. Er kan desondanks geen kaart voor het leven worden verstrekt, maar maximaal voor vijf jaar.

Bijna 90 aanvragen

Als de mogelijkheid zich voordoet om bij een verlening af te zien van een nieuwe medisch onderzoek, dan worden bewoners niet onnodig doorgestuurd, laat de gemeente weten.

In Tubbergen werden in 2021 in totaal 84 aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart ingediend en vorig jaar 89, met name voor een bestuurderskaart. Bij het bijhouden van de aanvragen wordt geen onderscheid gemaakt in nieuwe kaarten of verleningen. Er is wel onderscheid in de kosten. Wie voor het eerst zo'n kaart voor bestuurder of passagier aanvraagt, is 76 euro kwijt. Voor een verlening zijn de kosten 38 euro. De kosten voor een medische keuring komen voor rekening van de gemeente.