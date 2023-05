TVC’28 pakt toch het kampioenschap: ‘Hier had niemand meer op gerekend’

Huldiging Heracles TERUGLEZEN | ‘We Are The Champions’ schalt over Marktplein, Almelo huldigt Heracles met veel gezang en vuurwerk

Heracles Almelo werd vrijdagavond kampioen van de KKD. Dat werd natuurlijk goed gevierd in Almelo. Zondagmiddag wordt de ploeg van John Lammers gehuldigd in het centrum van de stad. Via onderstaand liveblog houden we je op de hoogte van de huldiging.