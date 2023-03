Twentse racer Bent Viscaal doet ‘gewaagde voorspelling’ over Grand Prix van Bahrein: Max wint!

‘It’s lights out and away we go.’ Na een lange winterstop en testdagen begint het Formule 1-seizoen dit weekeinde weer. Wie pakt de pole in de training en de eerste plaats in de race, weer wereldkampioen Max Verstappen? De Twentse coureur Bent Viscaal doet met een lach een ‘gewaagde voorspelling’: Max wint!