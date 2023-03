Twentse rockband covert Guns N’ Roses: ‘We zijn nog op zoek naar een toetsenist’

De Ballen Verstand ‘Robin Propper zou die One Love-band ook moeten weigeren’

In de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur moet FC Twente volgens Leon ten Voorde maar eens een lijntje uitgooien richting AZ. „Robert Eenhoorn zou een goede kandidaat voor Twente zijn”, aldus de clubwatcher over de geschikte opvolger van Paul van der Kraan in een nieuwe aflevering van onze podcast De Ballen Verstand.