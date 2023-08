Almelose Fietsvier­daag­se van start met 600 deelnemers: ‘Wel tijd overhouden voor het terras natuurlijk’

Voor Herman van Veldhuizen en zijn vrouw Agnita is het de eerste keer. Nou ja, in Almelo dan. Want flinke stukken fietsen, dat kunnen ze wel. De Almelose Fietsvierdaagse die dinsdag begon, voert ze met nog zeshonderd andere deelnemers door de groene regio rond Almelo. „We maken er een mooie dag van.”