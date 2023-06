Vandaag helder weer in Tubbergen

Van Hier Tot anderhalve eeuw geleden woestenij, nu rijdt bijna iedereen zonder het te weten langs deze Twentse plaats

Je komt er altijd langs maar nooit doorheen: Langeveen. Langgerekt ligt het verscholen in het landschap achter Tubbergen, op de voormalige woeste gronden waar het in 19de eeuw ontstond. „Dit is de laatste buitenpost van Twente.”