Vanmiddag en vanavond lichte bewolking in Tubbergen

68 jaar na busramp met jeugdkoor onthult Den Ham een monument: ‘Daar is het nooit te laat voor’

Exact 68 jaar na de busramp met het jeugdkoor uit Den Ham is zondagmiddag een gedenkteken onthuld. Om het verhaal van de tragedie, waarbij een aantal kinderen de dood vond, aan volgende generaties door te geven. „Daarvoor is het nooit te laat”, vindt Diny Meinen-Voort. Zij zat in de bus.