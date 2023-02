Verlichte carnavalsoptocht in Tubbergen: kleurrijk spektakel na twee stille (corona)jaren

Koen Nijhuis neemt gok met de aanleg van twee padelbanen in de oude, slooprijpe sporthal in Tubbergen: ‘Ik hoop dat ik er twee jaar kan blijven’

Tubbergen kan vanaf eind maart kennismaken met padel. In de Verdegaalhal legt ondernemer Koen Nijhuis uit Albergen twee padelbanen aan. Niet voor lang, want de afgeschreven sporthal in hartje Tubbergen wordt gesloopt. Wie padel wil spelen kan online een baan reserveren. De banen zijn dagelijks van 08.00 tot 23.00 uur beschikbaar.