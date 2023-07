Voorspelling: Tubbergen krijgt er tot 2030 bijna vierhonderd woningen bij

Wies Bekhuis reist als beachvol­ley­bal­ler heel Europa door, maar was dit weekend even ‘thuis’ in Almelo

Ze gaat vliegtuig in, vliegtuig uit. Speelt toernooien door heel Europa en soms zelfs daar buiten. Als beachvolleyballer draait Wies Bekhuis mee in de nationale top. Dit weekend was de 21-jarige Tubbergse even terug in Twente, voor de Eredivisie Beach in Almelo.