Voortbestaan Glasrijk Tubbergen hangt aan zijden draadje, huidige bestuur gaat evenement niet meer organiseren

Al 25 jaar boort Henk gaatjes, en hij weet nog steeds niet van ophouden: ‘Onze Henk is een toppertje’

Na zeventien jaar boorde Henk zijn miljoenste gaatje. Het is nu weer acht jaar later en hij boort ze nog steeds. Hoeveel het er na 25 jaar zijn? Henk lacht, hij heeft geen idee. 2 miljoen? Voor de gatenboorder is het einde nog lang niet in zicht. Zo lang zijn boormachine het doet, doet Henk het ook. Vorige week werd de man uit Den Ham in de bloemen gezet. „Onze Henk is een toppertje”.