Welke eigenschappen moet nieuwe burgemeester van Tubbergen in elk geval hebben? Daar kan iedereen over meedenken

De in Tubbergen populaire burgemeester Wilmien Haverkamp - in 2017 aangesteld - moest eind oktober door een ernstige ziekte haar werk noodgedwongen neerleggen. Haar taken werden overgenomen door Jon Hermans-Vloedbeld, die voor de tweede keer in Tubbergen aan de slag ging als waarnemend burgemeester. In tussentijd zou Tubbergen op zoek gaan naar een nieuwe burgemeester.