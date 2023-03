Wethouder vreest meer dan vijfhonderd bezwaren tegen WOZ in Tubbergen en Dinkelland: torenhoge kostenpost

Almelo krijgt wooncom­plex voor 22 mensen met dementie: ‘Het is geen gesloten instelling’

Het voormalige domein van de Italiaanse vereniging Circolo Sandro Pertini in de Almelose wijk Rumerslanden krijgt dit jaar een nieuwe invulling. De zorgorganisatie Dagelijks Leven opent op er in oktober een kleinschalig woon-zorgcomplex voor mensen met geheugenproblemen. Alles is erop gericht de kwetsbare bewoners straks een zinvolle daginvulling te bieden.