Zangeres Floor Jansen vliegt vanuit Zweden naar Vinylparadijs in Geesteren: ‘Fijn dat het alsnog kan’

Jolly Jumpers heeft eindelijk thuisvoor­deel in play-offs om landstitel: ‘Als we meer gaan scoren, hebben we kans’

Voor de derde keer in successie mengen de basketbalsters van Jolly Jumpers zich in de strijd om de landstitel. In de kwartfinales van de play-offs is Binnenland de tegenstander. „Alweer, maar nu hebben we thuisvoordeel. Dat is wel een keer fijn.”