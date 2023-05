Zoveel elektrische voertuigen zijn er in de gemeente Tubbergen

Ootmarsum verliest met Bistro Ossenvoort sneller dan verwacht een horecazaak in het centrum: ‘Het viel niet meer te doen’

Het plan was om de deuren van Bistro Ossenvoort nog tot het einde van dit jaar geopend te houden. Door dit plan heeft exploitant Alfred van der Heide - noodgedwongen - een streep gezet. De horecagelegenheid in Ootmarsum sluit per 28 mei de deuren.