Antoinette Hertsenberg over DWDD-blunder: ‘Had erger kunnen aflopen’

Antoinette Hertsenberg heeft gereageerd op de verstoring van De Wereld Draait Door gisteravond tijdens een gevoelig optreden. In de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538 zei de Radar -presentatrice geen idee te hebben waarom haar repetitie voor de promo van haar programma kort live te zien was tijdens DWDD . ,,Er zal wel bij de eindregie een foutje gemaakt zijn.”

,,Ik dacht: ik ga even de promo repeteren’’, zei het Radar-gezicht vanochtend tegen Dane. ,,Dat deden we en niet veel later kreeg ik allemaal appjes over wat ik bij DWDD deed. Ik snapte er niks van.”



Hertsenberg heeft geen idee wat er misging. ,,Mensen vonden het vermakelijk, maar volgens mij heb ik wel een gevoelig moment verstoord.”

Lege studio van Hertsenbergs programma te zien

Dat klopt; Willeke Alberti, Waylon en pianist Wibi Soerjadi waren net bezig met een vertolking van Willekes nummer Samen Zijn, toen hun emotionele uitvoering plotseling werd onderbroken en de lege studio van Radar in beeld verscheen.

Niet veel later liep Hertsenberg de studio in, waarna ze de opnameleider vroeg of ze haar tekst kon oplezen. Na enkele seconden ging het beeld weer terug naar het optreden in de DWDD-studio. Het voorval leidde gisteren tot veel hilariteit op sociale media.

‘Het had veel erger kunnen aflopen’

Hertsenberg wil niemand vals beschuldigen voor de blunder. ,,Er zal wel bij de eindregie een foutje zijn gemaakt. Of er was een persoon die heel graag wilde weten wat ik te zeggen had”, grapte ze.