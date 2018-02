Astrid Joosten krijgt zelf 175.000 euro salaris

Van der Gijp is kritiek op VI zat: 'Onze kijkers zijn niet volslagen idioot'

5 februari René van der Gijp is zo klaar met alle kritiek op het RTL7-programma Voetbal Inside dat hij overweegt ermee te stoppen. Na de ophef over zijn inmiddels beruchte transgendergrap hoeft hij niet zo nodig door als zijn contract over drie maanden afloopt. ,,En dan zet ik in de laatste uitzending nog een keer die pruik op.''