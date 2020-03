Bingewatchers: bellen met regisseurs Mocro Maffia

In het nieuwe seizoen gaat het verhaal verder waar het op het einde van seizoen één gebleven is. De regisseurs leggen uit waarom zij bepaalde keuzes gemaakt hebben en hoe dit seizoen tot stand gekomen is.



Ook gaan Heezen en Goes verder met hun Quarantaine-Kijklijst, de series die je gezien moet hebben en waar je nu tijd voor hebt. Ook Tieleman komt met tips, vooral op misdaadgebied.



De podcast Bingewatchers is ook te beluisteren via Spotify, Apple podcast en Stitcher.