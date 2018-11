Brandt-Corstius laat ‘verkrachtingszaak’ tegen Gijs van Dam vallen

Volgens Brandt-Corstius is hij in 2002 verkracht door tv-producent Gijs van Dam, toen ze beiden bij de talkshow Barend & Van Dorp werkten. Brandt-Corstius deed daar in 2017 aangifte van. Maar het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak .

Brandt-Corstius kan een zogenoemde artikel-12-procedure starten om alsnog vervolging af te dwingen, maar ziet daar van af, bevestigt zijn advocaat Meijering: ,,Mijn cliënt heeft ervoor gekozen geen artikel 12-procedure te starten hoewel dat er zowel juridisch als inhoudelijk alle reden toe was. Maar cliënt heeft in het kader van #metoo met zijn publicatie zijn doel bereikt en wenst verder een punt te zetten achter deze kwestie.’’

Van Dam: smaad

Van Dam heeft de verkrachting altijd ontkend, daarom heeft hij aangifte gedaan tegen Brandt-Corstius van smaad en laster. Ook die zaak werd geseponeerd door het OM, maar de tv-producent startte wel een artikel-12-procedure om vervolging af te dwingen. Het hof buigt zich daar nog over.

Ook deed Van Dam deze zomer opnieuw aangifte van smaad omdat Brandt Corstius hem in het rijtje ‘Harvey Weinstein en Bill Cosby’ schaarde, zegt Van Dams advocaat Peter Plasman: ,,Die aangifte is nog in behandeling", zegt Plasman. De advocaat zegt het ‘niet meer dan logisch’ te vinden dat Brandt Corstius de zaak verder laat vallen. ,,Het was een kansloze exercitie, die aangifte, dus dit is volkomen logisch.”