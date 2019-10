Expeditie Robinson, zoooo’n gek programma.

Interview Samantha Steenwijk: Winst Dancing with the Stars lost oud zeer op

18:33 Nog geen 24 uur geleden was het onzeker of Samantha Steenwijk überhaupt in de finale van Dancing with the Stars zou staan. Toch won ze gisteravond de danswedstrijd, met haar gehavende teen in een met schuim gevulde schoen (maat 42!). Een bekroning op het harde trainen van de afgelopen maanden, die voor flink wat tranen zorgde bij de zangeres. ,,Het is ook oud zeer: ik heb heel vaak in programma's gestaan, maar nooit gewonnen.”