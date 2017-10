'Fox wist van seksschandalen O'Reilly, maar vernieuwde toch contract'

Filmversie All You Need Is Love ook in bioscoop met kerst

9:17 Filmregisseur Job Gosschalk (Alles is Liefde, De Zevende Hemel) gaat een liefdeskomedie maken geïnspireerd op de RTL 4-kijkcijferhit All You Need is Love. De film moet de kersthit van 2018 worden.