Helemaal Het Einde-stel ‘Posjes’ toch niet uit elkaar

Eerbetoon aan Martine Bijl meer in trek dan zangshows

8 juni Het eerbetoon aan Martine Bijl op NPO 1 was gisteravond primetime het best bekeken programma. Bijna 1,1 miljoen kijkers zagen de anderhalf uur durende special aan het onlangs overleden multitalent. All Together Now kwam op de derde plek in de kijkcijferlijst en vermorzelde It Takes 2 in de zangshowoorlog.