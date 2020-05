‘Het heet The Last Dance en dan zit er helemaal geen dans in!’

De podcast van comedians Panday en Pop ging begin dit jaar van start. Elke week ontvingen ze een gast uit de comedywereld om te praten over hun vak. Maar sinds de coronacrisis praten ze vooral met zijn tweeën over alles wat de mannen bezighoudt. Met Kevin Goes en Charlene Heezen van Bingewatchers praten ze over podcasts, over comedyspecials op Netflix, over Youp van ‘t Hek en Freek de Jonge en natuurlijk over de series die zij op dit moment kijken.



