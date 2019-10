Kas van Iersel stopt na 12 jaar als stem van Sky Radio

NPO 3 scoort pannen van het dak met Stanley H. en Zondag met Lubach

14 oktober In de tv-oorlog die woedt tussen RTL 4 en SBS 6, weet het veel kleinere NPO 3 gisteravond ineens het hoofd boven water te steken. De tv-zender, die onder vuur ligt bij de politiek en plek lijkt te moeten maken voor regionale televisie, scoort met de combinatie Stanley H. en Zondag met Lubach. De satirische talkshow van Arjen Lubach had zelfs haar best bekeken aflevering in tien seizoenen tijd.