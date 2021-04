‘Netflix-serie met Jamie Foxx is beneden alle peil’

Podcast ‘Stijl The Serpent is meer iets wat in je verkleed­kist ligt voor seventies parties’

9 april ‘In Groot-Brittannië is een ware seventies-golf ontstaan na het zien van de serie The Serpent,’ zegt Charlene Heezen in de podcast Bingewatchers. ‘Maar ik vind de stijl in de serie te overdreven. Het is veel meer wat je in je verkleedkist hebt liggen als je naar een seventies party moet dan wat daadwerkelijk gedragen werd in de jaren 70.’ En als oud-modejournalist, kan Heezen het weten.