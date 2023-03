Nieuw seizoen: hoeveel weet jij van De Verraders?

Interview Marieke Elsinga vond de uitknop: ‘Soms nachtje logeerka­mer om een goede nacht te maken’

Radiomaker en presentatrice Marieke Elsinga (36) beviel vier maanden geleden van zoon Jip. Vriend Sander was meteen verliefd op hem, Marieke moet wennen. Een gesprek over nieuw ouderschap, dapper doorzetten voor werk en terugkomen na een bijna-burnout. ‘Jip maakt mijn dagen mindfuller,’ vertelt ze in dit interview met weekendmagazine Mezza.