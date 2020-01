‘Ook volwassenen kunnen nog wat leren van Sex Education’

In deze aflevering van de podcast Bingewatchers spreken Charlene Heezen, Kevin Goes en Gudo Tienhooven uitgebreid over dit nieuwe seizoen van Sex Education. Ook de Nederlandse Netflix-original Ares wordt nog een keer onder de loep genomen. Daarnaast bespreken de drie Bingewatchers series als The Goop Lab van Gwyneth Paltrow, Seasons van Justin Bieber en Lucifer.



