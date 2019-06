Puzzelbaas Erwin (29) won de allerlaatste Lingo: ‘François Boulangé moet het gaan doen!’

interviewDe allerlaatste winnaar van Lingo . Het is een titel die Erwin van Uden (29) jarenlang met trots gedragen heeft. Maar de talentvolle puzzelaar moet, hoe vervelend ook, het stokje binnenkort overdragen: Lingo keert na vijf jaar weer terug op televisie . Een nieuwe zender, een nieuw decor; Van Uden is sceptisch over de remake. ,,Maar als François Boulangé het gaat doen, wordt het sowieso een succes.”

Onder toeziend oog van tientallen vrienden en familieleden stegen Erwin en zijn teamgenoot boven zichzelf uit in de laatste aflevering van Lingo. Ze verpulverden hun tegenstanders door woord na woord goed te raden en de ene groene bal na de andere te pakken.



In de finale grepen ze de zilveren bal, goed voor een prijzenbedrag van 1250 euro. Het was de laatste keer dat Lucille Werner een bedrag mocht uitreiken, want Lingo stopte wegens tegenvallende kijkcijfers.

Magie van Lingo

Achter de schermen merkte Erwin dat het einde van Lingo leefde. ,,Er werd veel over gesproken en men was vastberaden om nog één keer te knallen”, herinnert de Ossenaar zich. ,,We zaten bij de visagiste die al bijna vanaf het begin bij Lingo betrokken was. Voor haar was het natuurlijk wel een hele bijzondere dag: een einde van een tijdperk en het einde van een hecht team waarmee ze zo lang had samengewerkt.”

Quote Dit programma hoort gewoon op televisie, het is een belangrijk onderdeel van onze Nederland­se cultuur Erwin van Uden

Nu keert Lingo dus weer terug. Niet hij het oude NPO 2, maar bij SBS6. Dat baart Erwin enigszins zorgen. ,,Ik weet niet of het verstandig is om dit programma naar de commerciëlen te trekken. Ik ben er bang voor dat de magie van Lingo straks de hele tijd wordt doorbroken door commercials en allerlei sponsoren die zich aan het programma willen verbinden. En dan nog een nieuw decor, ik moet het allemaal nog zien.”

‘Niet te veel flauwekul’

In september 2014 viel het doek na 25 jaar voor Lingo vanwege tegenvallende kijkcijfers. Het woordspelletje was even daarvoor van NPO 1 naar NPO 2 verhuisd. De programmamakers probeerden het programma te moderniseren voor jongeren, maar tevergeefs. Erwin is blij dat Lingo weer een kans krijgt. ,,Dit programma hoort gewoon op televisie, het is een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse cultuur”, vindt de Ossenaar.

,,Ik hoop dat SBS6 er iets moois van weet te maken. Niet al te veel flauwekulletjes, maar gewoon vasthouden aan de kern en nostalgie van het programma. Dus lekker veel groene en rode ballen, tienletterwoorden en hopelijk weer dat lekkere ontspannen sfeertje. Als ze dat lukt, dan wordt het misschien nog wel wat.”

François Boulangé

Jan Peter Pellemans, de bekende sidekick van Lucille Werner, heeft al laten weten open te staan voor een terugkeer. Over een presentator is nog niets bekend, maar Erwin weet al zeker wie het moet gaan worden. ,,François Boulangé, zonder enige twijfel. Die man is een held. Ik was jong toen hij Lingo presenteerde, maar het feit dat ik hem nog kan herinneren, zegt genoeg. Ik zeg het je, als hij het gaat doen, wordt deze Lingo een groot succes.” Boulangé presenteerde tussen 1993 en 2000 tweeduizend afleveringen van Lingo. Ook hij pleitte voor de terugkeer van de show.