Radio Veronica heeft tijdelijk een nieuwe zenderbaas

Eind juni werd bekend dat radio-dj Rob Stenders zenderbaas zou worden bij Veronica. Talpa had hem grote vrijheid toegezegd en volgens meerdere insiders had Stenders zijn jawoord gegeven. De champagne was al gedronken, meldden zij. Nog geen dag later maakte Stenders bekend tóch bij zijn huidige werkgever BNNVARA te blijven. Deze move verrast niet alleen Talpa, maar ook zijn collega's binnen de publieke omroep.