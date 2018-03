Slimste Mens-producent Skyhigh TV in buitenlandse handen

Spraakmakend 'Alles is weg'-interview moeder Jan Smit opnieuw op de buis

9 maart Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van SBS Shownieuws wordt vanavond het interview dat Evert Santegoeds in 2009 met Gerda Smit had, herhaald. In het gesprek deed de moeder van de Volendamse zanger Jan Smit een boekje open over het gedrag van zijn toenmalige kersverse ex-vriendin Yolanthe Cabau van Kasbergen.