Smeris-acteurs Jeroen en Dennis: ‘We denken mee en bemoeien ons met alles’

1,7 miljoen kijkers zien Anouk zanger Richy afserveren

18 januari The Voice of Holland hield vrijdagavond ruim 1,7 miljoen kijkers aan de tv gekluisterd. De Battles zijn bijna voorbij en dus wordt het spannend voor de kandidaten: wie gaan er naar The Knockouts? Van die spanningsboog wist Eva Jinek te profiteren: zij scoorde direct na The Voice met haar talkshow bijna 900.000 kijkers en hield daarmee concurrent Op1 achter zich.