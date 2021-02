Sociale media van Big Brother op zwart na overvloed aan haatreacties

In de post die de makers van de realityreeks deelden op hun Instagramaccount komen een aantal haatreacties in beeld. “... is een gestoorde imbeciel” en “Spuugzat, die onopgevoede pubers”, zijn slechts enkele van de reacties.

Bij ‘Big Brother’ zijn ze het dan ook meer dan beu en daarom hebben ze besloten hun officiële Facebookpagina offline te halen. ,,Volgers, ik heb jullie al een waarschuwing gegeven. Genoeg is genoeg. De persoonlijke aanvallen gaan te ver”, klinkt het nog in de Instagramvideo. Wanneer en of de pagina weer online zal komen, is voorlopig nog niet bekend. De livestream is wel nog gewoon te bekijken.