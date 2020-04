‘Spanningsboog bij La Casa de Papel blijft onverminderd hoog’

Podcast BingewatchersSeizoen vier van La Casa de Papel doet niets anders dan de vorige seizoenen, maar het blijft een fijne serie om naar te kijken. Dat zegt seriekijker Kevin Goes in de nieuwste aflevering van de podcast Bingewatchers . Het vierde seizoen van de Spaanse hitserie is nu te zien op Netflix.

Ook het derde seizoen van de serie Ozark wordt besproken in deze aflevering. Volgens Charlene Heezen is die serie een van de besten die nu te zien zijn en de drie seizoenen zijn in tijden van quarantaine goed te kijken.

Quibi

Afgelopen week is het nieuwe platform Quibi gelanceerd. Heezen en Goes downloaden de app en keken naar het aanbod van korte filmpjes. Op Quibi staan filmpjes korter dan tien minuten, maar van dezelfde kwaliteit als op Netflix of Disney+.

Verder wordt in deze aflevering De Quarantaine-Kijklijst gevuld met inzendingen van luisteraars en komt de nieuwe comedyspecial van Louis CK aan bod.



De podcast Bingewatchers is ook te beluisteren via Spotify, Apple podcast en Stitcher.