‘The Walking Dead had al lang moeten stoppen’

Docu over Barnevel­der Djordy Latumahina, die slachtof­fer werd van vergis­moord

30 april Barnevelder Djordy Latumahina werd in 2016 in zijn auto in Amsterdam doodgeschoten – per vergissing. AT5-journalist Mark Schrader maakte een indrukwekkende documentaire over de dj en feestorganisator.